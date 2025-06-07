В центре Киеве произошла стычка между полицией и активистами, которые протестовали против ЛГБТИК+ мероприятия. Видео

В Шевченковском районе Киева в субботу, 7 июня, произошли столкновения полиции с представителями организации "Права молодежь". Последние протестовали из-за проведения "КиевПрайд Парк", посвященный правам ЛГБТИК+.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Задержанных доставили в райуправление полиции.

"На Михайловской стычки между полицией и "правой молодежью". Молодые люди якобы протестуют против ЛГБТ-фестиваля, который должен стартовать в течение часа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что часть митингующих уже задержали.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует нецензурная лексика! 18+

В пресс-службе столичной полиции нам сообщили, что всех задержанных доставили в районное управление полиции для установления анкетных данных.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева в субботу, 7 июня, состоится мероприятие "КиевПрайд Парк", посвященное правам ЛГБТИК+. Перед этим его должны были проводить в павильоне Кит на территории столичного ВДНХ, но отменили из-за угроз и потенциальной угрозы теракта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!