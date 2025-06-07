Киевпрайд в столице после угроз перенесли ближе к Главку полиции: во сколько часов старт 7 июня

В центре Киева в субботу, 7 июня, состоится мероприятие "КиевПрайд Парк" посвященное правам ЛГБТИК+. Перед этим его должны были проводить в павильоне Кит на территории столичного ВДНХ, но отменили из-за угроз и потенциальной угрозы теракта.

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Об этом сообщили в kyivpride на странице и социальной сети Instagram. Они думали над тем, чтобы вообще отказаться от его проведения.

"Мы не позволим никому запретить нас и наши права. Последние дни были для нас бурными. Мы столкнулись с запугиванием, давлением и угрозами. Но несмотря на все КиевПрайд Парк – будет!", – говорится в сообщении.

Как отметили организаторы мероприятия, оно начнется в субботу, 7 июня, в 15:00 на Михайловской площади возле здания МИД. В kyivpride добавили, что локация возле Министерства иностранных дел была выбрана учитывая то, что оно является ключевым органом власти, который поддерживает права ЛГБТИК+ и способствует улучшению ситуации с защитой прав человека

"Несмотря на все вызовы прайд-движение до сих пор видимо. Нас невозможно не заметить, особенно в солнечном свете субботнего дня. До встречи!", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева в субботу, 19 апреля, произошли столкновения полиции с представителями организации "Права молодежь". Последние протестовали из-за проведения ЛГБТК+ кинофестиваля Sunny bunny.

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