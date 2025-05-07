В полиции показали первые минуты после удара РФ по Киеву в Святошинском районе. Видео

Страна-террорист РФ в ночь на 7 мая атаковала Киев ракетами и дронами-камикадзе. Патрульные полицейские столицы со всеми спецслужбами разбирали завалы и выводили пострадавших из разрушенных домов, в частности в Святошинском районе.

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Соответствующее видео было опубликовано пресс-службой патрульной полиции Украины. Жителей столицы в очередной раз призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и оставаться в укрытиях до ее отбоя.

"Вражеская атака на столицу: патрульные работали на местах падения обломков. Мы эвакуировали граждан в безопасные места из домов, поврежденных в результате атаки. Обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта и оказывали помощь другим службам. К сожалению, в результате подлой ночной атаки есть погибшие и травмированные, повреждены здания и автомобили. Берегите себя и своих родных", – отметили в пресс-службе.

Как отметили в патрульной полиции, на опубликованном видео можно увидеть первые минуты после террористической атаки РФ на Святошинский район.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 мая страна-террорист РФ в очередной раз нанесла удар по Киеву и области с помощью дронов-камикадзе и баллистики. В результате вражеской атаки в городе повреждены жилые дома, есть раненые и погибшие.

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