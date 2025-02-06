В Киевской области саперы-водолазы 'выловили' из Днепра обломки вражеского дрона. Фото

В одном из районов Киевской области прохожие заметили в реке Днепр обломки вражеского БПЛА. Чтобы безопасно извлечь их из воды, на место происшествия вызвали саперов-водолазов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

По словам пиротехников, в Киевской области во время прогулки по берегу Днепра прохожие заметили подозрительный предмет в воде и позвонили в Службу спасения "101".

"На место прибыли водолазы-саперы Украины. В 60 метрах от берега специалистами были обнаружены и изъяты безопасные обломки вражеского БпЛА", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в Броварском районе Киевской области местные жители посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. На место происшествия вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевской области лесник, обходя территорию, обнаружил боевую часть БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

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