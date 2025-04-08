В Киевской области почти сутки искали рыбака, который утонул в результате опрокидывания лодки. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области во время рыбалки перевернулась лодка, в которой находились два человека. Одного из них спасли местные жители, а тело другого обнаружили только на следующий день.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевщины. Обстоятельства трагедии установят правоохранители.

По словам спасателей, 6 апреля в 19:50 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о том, что в городе Мироновка на реке Росава во время рыбалки перевернулась лодка.

"По прибытии на место вызова установлено, что на расстоянии около 100 метров от берега лодка, в которой находились двое мужчин, перевернулась. Одного из них спасли местные жители, другого – не удалось", – рассказали в пресс-службе.

В понедельник, 7 апреля, в 15:05 работники спасательно-водолазной службы, используя лодку, обнаружили и подняли на поверхность тело погибшего рыбака.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева неравнодушные прохожие спасли провалившегося под лед на Днепре рыбака. ЧП произошло в среду, 5 марта.

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