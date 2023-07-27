В Киевской области грузовик протаранил блокпост: известны подробности. Фото

В одном из населенных пунктов Бучанского района Киевской области в четверг, 27 июля, грузовик протаранил блокпост. Предварительно это произошло из-за того, что водитель транспорта пытался избежать столкновения с легковушкой.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Обстоятельства ДТП установят следователи.

"Фура врезалась в блокпост в Бучанском районе. Предварительно установлено, что 22-летний водитель грузовика DAF двигался по главной дороге. В это время, 27-летний водитель Daewoo, выезжая со второстепенной улицы, не предоставил преимущество в движении грузовику, чем создал аварийную. Водитель DAF, чтобы избежать ДТП, совершил экстренное торможение, повернул руль вправо и столкнулся с блокпостом", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что к счастью, в результате аварии пострадавших нет.

Напомним, в Голосеевском районе столицы во вторник, 18 июля, произошла авария с участием легковушки и грузовика. В результате ДТП оба автомобиля выехали на обочину и столкнулись с электроопорой и рекламным щитом.

В Святошинском районе Киева автомобиль Volkswagen на большой скорости сбил военнослужащих Нацгвардии и протаранил два автомобиля. В результате ДТП один из нацгвардейцев погиб на месте, другой госпитализирован.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Устимовка Киевской области автомобиль Daewoo на железнодорожном переезде столкнулся с локомотивом. В результате аварии водитель легковушки получил травму и был госпитализирован.

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