В Киевской области был замечен огромный смерч. Подробности и видео

В Обуховском районе Киевской области в субботу, 8 июня, местные жители заметили смерч. Вихрь поднимался над землей на несколько десятков метров.

Видео с природным явлением опубликовали в социальных сетях. Из-за ухудшения погоды в регионе сегодня объявлен I уровень опасности, желтый.

"Смерч был замечен на Киевщине в Обуховском районе", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях видео можно увидеть, как огромный вихрь поднимается над землей на несколько десятков метров. Информации о пострадавших или поврежденном имуществе пока не поступало.

Смерч (также, торнадо, тромб) – атмосферное явление, являющееся стремительным вихрем большой разрушительной силы, который возникает в грозовом облаке и затем распространяется сверху вниз в виде столба или хобота, захватывая песок, воду и т.д. Могут быть по размерам по горизонтали до 50 км и по вертикали до 10 км, со скоростью ветра более 33 м/с, который вытягивается от кучево-дождевого облака до поверхности и по метеорологическим характеристикам представляет собой циклон.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве и Киевской области в субботу, 8 июня, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +27°С.

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