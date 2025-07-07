Украл вещи спасателя ГСЧС, пока тот ликвидировал последствия атаки РФ: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже. Во время того, как спасатели Святошинского района ликвидировали последствия атаки РФ на город, он проник в пожарную часть и забрал вещи бойца ГСЧС.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, преступление было совершено ночью 4 июля, когда столица подверглась одной из самых продолжительных террористических атак РФ. Мужчина, воспользовавшись тем, что спасатели находились на месте тушения пожара, возникшего в результате ракетных ударов и ударов БпЛА, проник в помещение пожарной части ГСЧС.

"Там он увидел рюкзак, в котором было медицинское оборудование, препараты для оказания неотложной медицинской помощи, турникеты, бинты, пластыри и другие средства для остановки кровотечения и обработки ран, а также личные вещи спасателя. Он забрал эти вещи, с которыми его и задержали сотрудники полиции", – добавили в прокуратуре.

По факту кражи, совершенной во время действующего военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже в Подольском районе. Злоумышленник открыл внедорожник и похитил имущество на более чем 230 тысяч гривен.

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