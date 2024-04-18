В Киеве возобновят плату за парковку: когда и как оплатить услугу
В Киеве с 22 апреля парковка автомобилей станет платной. Услугу возобновили по решению суда.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Стоимость будет зависеть от зоны города, которых в столице насчитывается три.
"С 22 апреля парковка в Киеве станет платной. Оплата парковки снова заработает в приложении Киев Цифровой. Как и раньше, парковка на муниципальных площадках будет платной только в будни с 08:00 до 22:00. В другое время в будни и в течение дня в субботу и воскресенье парковка бесплатная", – говорится в сообщении.
В КГГА добавили, что стоимость парковки зависит от зоны города и составляет: 1 зона, центральные улицы вокруг ул. Крещатик – 35 грн/час; 2 зона, большой центр от Шулявки до Печерска – 25 грн/час; 3 зона, остальные города – 5 грн/час.
Чтобы оплатить услугу через мобильное приложение, в начале парковки необходимо:
- выбрать "Сервисы водителя" → "Почасовая парковка";
- выбрать номер авто из перечня или указать его;
- самостоятельно выбрать адрес и номер парковки из списка или он автоматически определится по геолокации;
- нажать "Начать парковку";
- нажать "Завершить парковку" как только авто покинет паркинг. После этого пользователь может перейти к "Оплате парковки".
Парковку можно оплатить картой через Apple Pay или Google Pay.
"Обращаем внимание, что на муниципальных паркингах не принимают оплату наличными. Именно оплата в городском приложении – это официальная оплата, которая поступает в бюджет Киева и направляется на восстановление инфраструктуры города во время военного положения. Во время воздушной тревоги инспекторы по парковке не штрафуют водителей и не осуществляют эвакуацию автомобилей, поэтому не игнорируйте уведомления о тревоге, также поступающих в Киев Цифровой", – добавили в пресс-службе.
Оплата парковки в столице возобновлена по решению суда.
Как сообщал OBOZ.UA, разработчики добавили новые функции в приложении "Киев Цифровой". Теперь QR-билеты для поездок есть в быстром доступе, а также появилась карта городских туалетов.
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