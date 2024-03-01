В Киеве в последний день зимы было зафиксировано сразу два температурных рекорда: известны подробности

В Киеве в четверг, 29 февраля, стал рекордно теплым. В частности, в этот день был побит рекорд по максимальной температуре воздуха 16-летней давности, которая достигла 12,1°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Последний месяц зимы был достаточно теплым.

"Последний день февраля в столице стал рекордно теплым. По данным наблюдений метеостанции ЦГО 29 февраля в столице было зафиксировано два температурных рекорда. Максимальная температура воздуха достигла 12,1°С, что на 2,8°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2008 года", – говорится в сообщении.

Климатологи добавили, что среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений и составила 5,0°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 2016 года на 0,4°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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