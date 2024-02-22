В Киеве утренние пробки осложнили движение транспорта: где "тянутся" машины. Карта

В Киеве в четверг, 22 февраля, на основных дорогах зафиксировали утренние пробки. В частности, проблемы есть на всех основных проспектах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Большая пробка возникла на проспекте Романа Шухевича (в сторону станции метро "Почайна") и на участке от проспекта Степана Бандеры и до станции метро "Шулявская" (чтобы проехать это расстояние, понадобится минимум 20 минут), а также по проспектам Воздушных сил Украины, Академика Глушкова и Голосеевском.

Есть проблемы в начале улицы по улице Набережно-Рыбальской (из-за ДТП от озера Вербное до поворота на улицу Электриков – в сторону Подола, а также на Гаванском мосту). Пробка на проспекте Соборности в сторону правого берега столицы (от Дарницкой площади и до моста Патона включительно), а также на бульваре Николая Михновского (в сторону станции метро "Лыбидская").

Есть некоторые трудности с движением транспорта на Большой Кольцевой дороге, проспекте Валерия Лобановского (в районе Совских прудов в сторону Севастопольской площади), бульваре Леси Украинки (от станции метро "Кловская" и до Бессарабского рынка). Кроме того, пробки есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская", и от КПИ и до центра).

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить адвоката, который во время комендантского часа вблизи блокпоста сбил военнослужащего. От полученных травм последний погиб на месте ДТП.

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