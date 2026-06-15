В Киеве у дороги нашли боевую часть дрона-камикадзе. Подробности, фото и видео

В Киеве саперы изъяли боевую часть российского дрона "Герань-2". Ее обнаружили рядом с проезжей частью в Шевченковском районе города.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать специальные службы.

Что известно

"После массированного обстрела украинской столицы, который враг осуществил сегодня ночью, на спецлинию 102 поступило сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета, который находился вблизи проезжей части на одной из оживленных транспортных развязок в центре столицы", – говорится в сообщении.

На месте происшествия полицейские обнаружили обломки БПЛА с боевой частью, которая не взорвалась. Взрывотехники изъяли боеприпас для последующего контролируемого уничтожения на специализированном полигоне.

"По предварительным данным, обнаруженные обломки – боевая часть беспилотного летательного аппарата типа "Герань-2", который РФ запустила на территорию Украины во время комбинированной атаки", – уточнили в пресс-службе –.

Shahed-136, или "Герань-2"(так его называют в армии РФ) – иранский дрон-камикадзе. Активно используется страной-агрессором РФ для террористических ударов по территории Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области взрывотехники изъяли боевую часть вражеского беспилотника. Она не взорвалась и не представляла угрозы для граждан.

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