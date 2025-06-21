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В Киеве рецидивист с "золотыми" руками обчистил чужое авто на 230 тысяч грн. Подробности и фото

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
2 минуты
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В Киеве рецидивист с 'золотыми' руками обчистил чужое авто на 230 тысяч грн. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже в Подольском районе. Злоумышленник открыл внедорожник и похитил имущество на более 230 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей Подольского района Киева, к ним обратился 41-летний местный житель и сообщил о пропаже вещей из его автомобиля. На месте происшествия было установлено, что накануне поздно вечером, злоумышленник увидел припаркованный внедорожник марки Volkswagen на проспекте Василия Порика, который принадлежит потерпевшему.

В Киеве рецидивист с "золотыми" руками обчистил чужое авто на 230 тысяч грн. Подробности и фото

"Воспользовавшись тем, что двери были незаперты, он проник в салон и похитил личные вещи владельца, в частности: аксессуары, элементы мультимедийной системы, комплект тормозных колодок и тому подобное. Общая сумма материального ущерба составила более 232 тысяч гривен", – уточнили в полиции.

В Киеве рецидивист с "золотыми" руками обчистил чужое авто на 230 тысяч грн. Подробности и фото
В Киеве рецидивист с "золотыми" руками обчистил чужое авто на 230 тысяч грн. Подробности и фото

Вскоре оперативники установили подозреваемого и задержали его по месту жительства – им оказался 41-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

В Киеве рецидивист с "золотыми" руками обчистил чужое авто на 230 тысяч грн. Подробности и фото

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, на станции метро пытался украсть дефибриллятор. Им оказался ранее судимый житель Киевской области.

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