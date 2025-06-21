В Киеве рецидивист с 'золотыми' руками обчистил чужое авто на 230 тысяч грн. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к краже в Подольском районе. Злоумышленник открыл внедорожник и похитил имущество на более 230 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей Подольского района Киева, к ним обратился 41-летний местный житель и сообщил о пропаже вещей из его автомобиля. На месте происшествия было установлено, что накануне поздно вечером, злоумышленник увидел припаркованный внедорожник марки Volkswagen на проспекте Василия Порика, который принадлежит потерпевшему.

"Воспользовавшись тем, что двери были незаперты, он проник в салон и похитил личные вещи владельца, в частности: аксессуары, элементы мультимедийной системы, комплект тормозных колодок и тому подобное. Общая сумма материального ущерба составила более 232 тысяч гривен", – уточнили в полиции.

Вскоре оперативники установили подозреваемого и задержали его по месту жительства – им оказался 41-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, на станции метро пытался украсть дефибриллятор. Им оказался ранее судимый житель Киевской области.

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