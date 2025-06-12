В Киеве рецидивист на станции метро пытался похитить дефибриллятор. Фото

В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который, по информации следствия, на станции метро пытался украсть дефибриллятор. Им оказался ранее судимый житель Киевской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Злоумышленник, находясь на платформе станции метро "Оболонь", заметил вблизи себя автоматический дефибриллятор, который находился в специальном шкафу, прикрепленный на колонне указанной платформы. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, мужчина подошел к шкафу и украл из него медицинское оборудование", – рассказали в пресс-службе.

Прихватив дефибриллятор, мужчина пытался покинуть станцию, однако его задержал полицейский управления полиции в метрополитене. Похищенное медицинское оборудование правоохранители вернули на место, чтобы и в дальнейшем благодаря ему спасать жизни пассажиров.

Задержанным оказался 51-летний житель Киевщины, ранее судимый за имущественные преступления. По факту законченного покушения на кражу, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого гражданина РФ, который, по информации следствия, причастен к краже. В Святошинском районе злоумышленник похитил сумку 77-летней консьержки и скрылся.

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