В Киеве пьяный молодой человек перекрывал движение авто, а потом коленом разбил стекло в автобусе. Фото

В Днепровском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. В состоянии опьянения он перекрывал движение транспорта, а затем разбил коленом стекло в автобусе и приставал к пассажирам.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Нарушителю грозит ограничение свободы на срок до пяти лет.

Что известно

На днях в милицию поступил вызов от водителя автобуса о том, что в Днепровском районе Киева мужчина на проезжей части перегородил движение общественного транспорта. По просьбе водителя сойти с дороги, нетрезвый молодой человек выбил коленом стекло в дверях автобуса, после чего зашел в салон и начал приставать к пассажирам.

"Прибыв на место происшествия, полицейские задержали 23-летнего дебошира в порядке ст. 298-2 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас мужчина помещен в изолятор временного содержания", – уточнили в пресс-службе.

По факту грубого нарушения общественного порядка (хулиганство – ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование.

