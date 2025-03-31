В Киеве пьяный пациент устроил стрельбу в помещении больницы. Подробности и фото

В Дарницком районе Киева пациент устроил стрельбу в помещении больницы. Мужчину задержали муниципалы и передали полицейским.

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Об этом сообщили в пресс-службе КО "Муниципальная охрана". Обстоятельства происшествия будут устанавливаться правоохранителями.

"Вечером работникам" муниципалам, находившимся на дежурстве, позвонили из отдела неврологии. Медперсонал сообщил, что пациент в состоянии алкогольного опьянения произвел выстрел из неизвестного оружия. Охранники немедленно поднялись в отделение и вызвали на помощь полицейских", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители, оперативно приехавшие на место происшествия, изъяли пистолет, из которого стрелял мужчина.

Напомним, в Киеве правоохранители задержали троих мужчин, которые устроили погоню за иностранцем со стрельбой, а затем избили его. По информации следствия, событие произошло из-за невозвращенного долга.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина устроил стрельбу, ранив женщину, а затем уехал на один из мостов и прыгнул в воду. Его тело из воды доставали водолазы.

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