В Киеве произошел взрыв в автомобиле. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева в понедельник, 20 октября, предварительно, произошел взрыв в припаркованном автомобиле. На данный момент информации о пострадавших нет.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины ЧП установят следователи.

Что известно

"Утром в Голосеевском районе, по предварительной информации, произошел взрыв в легковом автомобиле. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители – информации о пострадавших, к счастью, нет", – уточнил наш собеседник.

Стоит добавить, что на опубликованном в соцсетях фото можно увидеть последствия взрыва.

ЧП в регионе

В Броварском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, взорвал гранату во дворе местного жителя. Злоумышленник заявил, что сделал это из-за неприязненных отношений с потерпевшим.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области произошел взрыв на территории частного домовладения. В результате чрезвычайного происшествия пострадал мужчина – его госпитализировали в больницу.

