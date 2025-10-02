В Киеве произошел прорыв теплосети: стоянку автомобилей залило кипятком. Видео

В Дарницком районе Киева в четверг, 2 октября, на Харьковском шоссе произошел прорыв теплосети. В результате аварии придомовую территорию и стоянку автомобилей залило кипятком.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. На месте происшествия уже работают коммунальщики.

"Евро-Реконструкция" устраняет повреждения теплосети на Харьковском шоссе. Специалисты локализовали утечку и сейчас ликвидируют повреждения теплоносителя. Аварийная ситуация на трубопроводе горячего водоснабжения произошла сегодня, 2 октября", – говорится в сообщении.

Отмечается, что аварийно-восстановительная бригада должна завершить ремонтные работы в максимально возможные сжатые сроки. Они не влияют на обеспечение горячей водой.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть последствия аварии двор многоэтажных домов и стоянку авто залило кипятком – территория буквально превратилась в озеро.

