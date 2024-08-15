В Киеве появилась новая мини-скульптурка в виде двух галочек: что значит. Фото

В центре Киева появилась новая мини-скульптурка в виде двух галочек. Она посвящена всем, кто ждет долгими часами или бесконечными днями, то, что их сообщение – "Прочитано".

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Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Шукай". Увидеть его можно на фасаде здания, расположенного на улице Крещатик, 34.

"Друзья, в нашем проекте новая скульптурка. Это две галочки, посвященные прочитанным сообщениям. "Прочитано" – это две бронзовые галочки, которые в мессенджерах означают, что сообщения прочитаны. Родные пишут военным, военные – побратимам, дети – родителям на оккупированных территориях, а все вместе – самым дорогим людям, которые находятся в особо опасных зонах или городах, подвергшихся обстрелам", – рассказали в "Шукай".

Авторы проекта отметили, что эта минискульптура посвящена всем, кто ждет две галочки долгими часами или бесконечными днями. Отыскать ее можно на улице Крещатик, 34, на фасаде книжного магазина "Сенс на Крещатике". Нажмите кнопку, чтобы подсветить галочки.

"Пусть всякий раз, когда кто-то будет нажимать на кнопку скульптурки и галочки будут светиться, сотни людей по всей стране будут видеть желаемый статус "Прочитано" в своих мессенджерах", – подчеркнули в проекте.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре столицы появилась новая мини-скульптурка. Она посвящена символу украинской идентичности, без которого не сложатся слова "Киев" и "Украина" – букве "Ї".

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