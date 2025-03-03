Под Киевом спасли рыбаков, застрявших на льду в километре от берега. Подробности и видео

Правоохранители совместно с сотрудниками ГСЧС спасли пятерых рыбаков, оказавшихся на кризисе в километре от берега. Событие произошло недалеко от села Новые Петровцы Киевской области на реке Днепр.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Жителям региона ничего не угрожает.

По словам правоохранителей, на днях к ним поступило сообщение о том, что на Киевском водохранилище неподалеку от села Новые Петровцы застряли на льду пять рыболовов, нуждавшихся в помощи.

"Из-за разрыва (на льду. – Ред.) шириной около 10 метров, который отрезал путь до суши, мужчины оказались примерно в километре от берега и не могли самостоятельно спастись. На место происшествия прибыли полицейские отдела реагирования патрульной полиции Максим Щеглов и Сергей Харчук и присоединились к спасательной операции совместно с работниками ГСЧС", – добавили в пресс-службе.

Все рыбаки оперативно были доставлены к берегу, где их ждала карета скорой помощи. К счастью, никто из них не пострадал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области спасатели пришли на помощь мужчине, провалившемуся под лед на реке Днепр. Событие произошло в пятницу, 28 февраля.

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