В Киеве на Троещине 'герою парковки' оригинально намекнули, что он нарушил ПДД. Фотофакт

В Деснянском районе Киева заметили очередного "героя парковки". Водитель легковушки Skoda остановил свою машину прямо на пешеходной дорожке, из-за чего местные жители оставили ему специальную записку на лобовом стекле.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Как отреагировал на такое "замечание" владелец авто, не известно.

Что известно

"Не все пешеходы просто обходят "гениев парковки". Некоторые еще и оставляют вот такие записки. Как думаете – подействует на него? Skoda. Киев, Градинская, 7", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото можно увидеть, что местные жители оставили на лобовом стекле авто, которое водитель припарковал на пешеходной дорожке, записку – "Я паркуюсь как олень".

Герои парковки

Напомним, в Оболонском районе Киева возле одного из супермаркетов заметили очередного "героя парковки". Водитель BMW оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева заметили очередного "героя парковки". Водитель легковушки Hyundai оставил машину на детской площадке вплотную к качелям.

