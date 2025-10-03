В Киеве на Северном мосту во время движения загорелась легковушка. Подробности, фото и видео

В Киеве в пятницу, 3 октября, на Северном мосту во время движения загорелся легковой автомобиль. В результате чрезвычайного происшествия временно образовалась пробка, машина сгорела полностью.

Об этом сообщили в социальных сетях. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

"На Северном мосту (в сторону левого берега столицы) неожиданно во время движения начала гореть Skoda. Неравнодушные пытаются потушить огнетушителями, но без ГСЧС здесь явно не справиться", – говорится в сообщении.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть последствия ЧП – огонь возник в моторном отсеке авто. К сожалению, судя по всему, несмотря на усилия неравнодушных водителей, машина сгорела полностью.

Со своей стороны в ГСЧС Киева уточнили, что в 8:45 пожар в авто ликвидировали. К счастью, никто не пострадал.

