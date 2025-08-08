В Киеве на Оболони легковушка протаранила опору моста: мужчину из машины доставали спасатели. Фото

В Оболонском районе Киева легковушка на скорости протаранила опору моста. Чтобы деблокировать водителя авто из салона, на место вызвали спасателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, 7 августа в 22:59 к ним поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Оболонском районе Киева на улице Полярной.

"В результате столкновения автомобиля Hyundai с конструкцией моста, водителя легковушки заблокировало между сиденьем и панелью приборов. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали его медикам. На месте вызова работало 10 спасателей и 2 единицы основной и специальной техники", – говорится в сообщении.

На опубликованных ГСЧС фото можно увидеть последствия ДТП и работу по спасению пострадавшего водителя.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева водитель Subaru влетел в Куреневский парк и травмировал двух женщин, которые сидели на лавочке. Как оказалось, нарушитель ПДД сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

