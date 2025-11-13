В Киеве легковушка после столкновения с другим авто выехала на тротуар и протаранила МАФ. Фото и видео
В Соломенском районе Киева в четверг, 13 ноября, произошло ДТП с участием двух легковушек. После столкновения одна из машин выехала на тротуар и протаранила МАФ.
Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.
Что известно об автопроисшествии
"Момент ДТП на улице Голего, 18. Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Skoda и Volkswagen. По предварительной информации, водитель Volkswagen не предоставил преимущество в движении, из-за чего и произошло столкновение", – говорится в сообщении.
На опубликованных в социальных сетях видео и фото можно увидеть не только момент столкновения легковушек, но и последствия аварии. В частности, одна из машин после ДТП выехала на тротуар и протаранила МАФ.
Ситуация с аварийностью
В Голосеевском районе Киева пьяный водитель Lexus сбил насмерть пешехода. После этого легковушка протаранила электроопору и загорелась.
Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области автомобиль KIA на скорости въехал в отбойник, а затем снес остановку общественного транспорта и вылетел в кювет. От полученных травм водитель легковушки погиб на месте ДТП.
