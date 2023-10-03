В Киеве изменят оплату за проезд в транспорте с помощью банковской карты: известно подробности

В Киеве с 4 октября оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте будет изменена. Теперь она будет взиматься не за каждую поездку по отдельности, а за каждые 2 вместе.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений.

"С 4 октября оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе. Такие изменения касаются только оплаты проезда по пластиковой банковской карте, Apple Pay или Google Pay. Или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты. Оплата будет списываться после каждой второй поездки в пределах одного дня", – говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую состоится после 21:00. При этом оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений.

"Также важно помнить, что подтверждение оплаты в банковском приложении или приложении "Киев Цифровой" не является подтверждением валидации билета – как для пассажира, так и для контролера. Подтверждением является исключительно информация на самом валидаторе (в случае повторного приложения) и на устройстве контроля", – подчеркнули в КГГА.

Стоит напомнить, что банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если вы путешествуете с близкими – воспользуйтесь пластиковой транспортной картой или QR-билетами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве с понедельника, 2 октября, уменьшены интервалы между поездами столичного метро. Средний промежуток времени между поездами в час пик будет составлять 2:30 – 3:00.

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