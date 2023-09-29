В Киеве с 2 октября сократят интервал движения поездов метрополитена: известны подробности

В Киеве с понедельника, 2 октября, будут уменьшены интервалы между поездами столичного метро. Средний промежуток времени между поездами в час пик будет составлять 2:30 – 3:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Столичная подземка продолжает круглосуточно работать в режиме укрытия.

"С понедельника, 2 октября, интервалы между поездами столичного метро будут уменьшены. Средний промежуток времени между поездами в час пик будет составлять 2:30 – 3:00 мин., в межпиковый период время ожидания поезда – 5:00 – 5:30 мин. Интервалы в выходные дни остаются без изменений – 6-7 минут", – рассказали в пресс-службе.

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Как отметили в КГГА, изменения в графике поездов обеспечат более комфортную поездку, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч человек, а в выходные – более 500 тысяч.

Следует добавить, что при объявлении сигнала "воздушная тревога" движение поездов осуществляется на подземных участках, а на наземных – приостанавливается. Все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в поездах метро Киева уже начали звучать аудиообъявления с новым названием станции метро "Площадь Украинских Героев". Кроме того, была произведена перезапись всех названий станций на английском языке.

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