В Киеве есть 'нефартовая' локация, известная многочисленными трагедиями и странными событиями. Фото и история

В Киеве есть разные места, которые считаются очарованными или мистическими, и с ними связано большое количество историй. Среди них есть локация по адресу Половецкая, 14/16, которую считают нефартовой.

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Старое фото и историю опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев Исторический". Местность сильно изменилась, и в наши дни ее не узнать.

"На старой Татарке в Киеве улицу Половецкую, 14/16 считают "нефартовым" адресом. Это здание известно многочисленными трагедиями и странными событиями, которые произошли в нем в течение десятилетий", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что именно здесь было зафиксировано большое количество несчастных случаев. В этом доме произошло несколько пожаров, смертей при загадочных обстоятельствах и разных инцидентов, породивших плохую славу.

Кроме того, местные и бывшие жители рассказывают о странных событиях и эмоциях. Например, некоторые говорят об ощущении постоянной тревоги, видении теней и непонятных звуках ночью. По преданию, ранее на этом месте были захоронения или преступления, которые могли создать негативную энергию, влияющую на проживающих здесь людей.

"Из-за таких событий здание на Половецкой, 14/16 стало частью киевского городского фольклора, и его считают "несчастным" местом", – добавили в сообществе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в 1970-х годах уровень воды в Днепре был очень низким. Из-за чего между островами, расположенными между левым и правым берегом города, можно было увидеть большие мели.

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