В Киеве автобус протаранил электроопору: есть пострадавшие. Подробности и фото

В Святошинском районе Киева, на проспекте Академика Палладина, маршрутный автобус протаранил электроопору. Предварительно, в результате ДТП пострадали по меньшей мере пять человек.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Все обстоятельства и причины аварии установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в среду, 5 ноября, около 15:30 им поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими в Святошинском районе Киева.

"Предварительно установлено, что водитель маршрутного автобуса марки МАЗ не справился с управлением и допустил столкновение с электроопорой вблизи автозаправочной станции на проспекте Академика Палладина", – говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что по состоянию на 16:30 известно о по меньшей мере пяти лицах, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, решается вопрос об их госпитализации.

На месте работает следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи.

Ситуация с аварийностью

В Голосеевском районе Киева пьяный водитель Lexus сбил насмерть пешехода. После этого легковушка протаранила электроопору и загорелась.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области пьяный водитель легковушки Opel на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с Chery. От полученных травм в ДТП мужчина, который находился за рулем Chery, скончался в машине скорой помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!