В КГГА рассказали, когда будут принимать решение об отоплении жилых домов Киева

Решения о начале отопительного сезона в жилых домах Киева будут принимать ориентируясь на погодные условия. Предварительно это будет в конце октября – начале ноября.

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Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. Здания социальной сферы начали подключать к теплу с 14 октября.

"Мы видим по тенденциям, что где-то конец октября, начало ноября уже температура будет ниже, и тогда мы будем принимать решение о начале отопительного сезона. Тратить газ на воздух мы не можем", – рассказал Пантелеев.

Он отметил, что запасы природного газа, которые находятся в подземных хранилищах и были закачены в рамках подготовки к отопительному сезону, понадобятся на самый холодный период зимы.

"Нам надо, чтобы того запаса газа, который хватило нам, подразумевается Киеву и всей Украине именно тогда, когда будет на улице очень холодно – это январь, февраль. Чтобы у нас была возможность использовать максимально те запасы газа, которые есть. Сегодня можем абсолютно нормально пока не греться за счет ценных энергоресурсов, которые у нас по весу золота", – резюмировал Пантелеев.

Напомним, в Киеве в понедельник, 14 октября, начался отопительный сезон. Первыми к теплу стали подключать больницы и детские сады.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев готовился к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, было запланировано отремонтировать более 150 теплоисточников и более 200 котлов.

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