В КГГА рассказали, как планируют подготовить Киев к следующему отопительному сезону

В Киеве уже начали активную подготовку к следующему отопительному сезону. В частности, к зиме коммунальщики планируют заменить 55 км аварийных трубопроводов.

Об этом сообщил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА. В этом году тепло в столице отключили 28 марта.

"В этом году "Киевтеплоэнерго" планирует заменить 55 км аварийных трубопроводов. Это трубопроводы, где произошли бессчетные аварийные ситуации в отопительный период. В столице продолжают ремонт поврежденного в результате обстрелов энергетического оборудования. Уже восстановили более 1000 единиц. Это 70% того, что было поражено ракетами и "Шахедами", – проинформировал Пантелеев.

Кроме того, до конца 2024 года в Киеве планируется отремонтировать более 1 000 домовых счетчиков тепловой энергии. Пока 277 приборов учета из запланированных уже отремонтировали.

В настоящее время в столице около 90% жилых домов оснащены счетчиками тепла. Это самый высокий показатель в Украине. "Киевтеплоэнерго" планирует поверить около 3,4 тыс. приборов и установить 208 новых.

Также на мусоросжигательном заводе "Энергия" продолжают проект установки системы химической очистки дымовых газов. До конца этого года там планируют выполнить работы, позволяющие повысить экологичность деятельности двух котлоагрегатов. Завод не только утилизирует бытовые отходы, но и производит тепловую энергию. Тепло в результате сжигания отходов превращают в горячую воду для жителей микрорайона Позняки.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр столицы Виталий Кличко отметил, что досрочное завершение отопительного сезона 2023-2024 годов позволит столице сэкономить энергоносители и не тратить без нужды природный газ. А жителям города – сэкономить на оплате за отопление.

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