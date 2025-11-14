Ужасная ночь: в полиции опубликовали кадры ночной атаки РФ на Киев. Видео

Во время комбинированной террористической атаки РФ на Киев в ночь на 14 ноября патрульные вместе со спасателями помогали всем, кто пострадал от российского обстрела. Они эвакуировали раненых и сопровождали людей в безопасные места.

Видео работы правоохранителей в своем Telegram-канале опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий. Он призвал украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

"Киев пережил очередной комбинированный обстрел. Враг снова цинично ударил по гражданскому населению: есть погибшие и травмированные. Разрушены и разбиты жилые дома и нежилые помещения почти в каждом районе столицы", – говорится в сообщении.

Он напомнил, что под вражеским огнем оказались Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

Патрульные всю ночь работали на местах: эвакуировали раненых в кареты скорой, обеспечивали беспрепятственный проезд спецтранспорта и помогали людям добраться до укрытий.

"Ликвидация последствий атаки продолжается. Помните: мы имеем дело с подлым и циничным врагом, который сознательно уничтожает гражданскую инфраструктуру и человеческие жизни. Поэтому ваша безопасность – превыше всего", – напомнил Билошицкий.

Страна-агрессор Россия ночью 14 ноября снова массированно атаковала с воздуха Киев. В результате ночной атаки зафиксировано попадание БпЛА в жилые и административные здания, пожары возникли в Дарницком, Шевченковском и Подольском районах, есть десятки раненых.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь на 14 ноября нанесла комбинированный удар ракетами и "Шахедами" по Киеву. В результате обстрела, в частности, в Деснянском районе дрон-камикадзе попал в многоэтажный жилой дом – есть пострадавшие и погибшие.

