Толпа на перронах: в Киеве из-за воздушной тревоги возник коллапс в метро. Фото и видео

В Киеве в четверг, 2 октября, из-за ракетной атаки со стороны страны-террориста РФ частично не работала городская подземка. После отмены воздушной тревоги на некоторых станциях наблюдался настоящий коллапс.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Сейчас поезда восстанавливают нормальный режим курсирования.

Что известно

"Коллапс в столичном метро из-за утренней воздушной тревоги", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что в метро на отдельных линиях наблюдалось большое скопление пассажиров. Кроме того, на наземных станциях, которые возобновили свою работу после объявления отбоя, много людей собралось на входе.

Добавим, в Киеве в четверг, 2 октября, во время воздушной тревоги значительно поднялись цены на услуги такси. В частности, поездка с правого на левый берег города стоила 1707 гривен без скидки.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 1 октября, на Чернобыльской атомной электростанции возникла чрезвычайная ситуация в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич Киевской области. Из-за перебоев напряжения ГСП "Чернобыльская АЭС" осталось без стабильного электроснабжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!