Температура воздуха поднимется до +38°С: синоптики предупредили о сильной жаре в Киевской области

Синоптики предупредили о сильной жаре в Киевской области. 29–30 июня температура воздуха в столичном регионе достигнет максимум +38°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Комфортную температуру стоит ожидать только начиная с 3 июля.

Что сообщили синоптики

"Оперативная информация! Вследствие распространения жаркого воздуха 29-30 июня ожидается сильная жара. Максимальная температура днем составит 35-38°С", – говорится в сообщении.

В Укргидрометцентре подчеркнули, что такая сильная жара может привести к затруднениям в работе энергетических и коммунальных предприятий, железнодорожного и автомобильного транспорта, а также негативно повлияет на жизнедеятельность населения.

Отметим, что, согласно информации портала Sinoptik, возвращение к комфортной летней температуре воздуха в столице и Киевской области следует ожидать в конце следующей рабочей недели – начиная с 3 июля.

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