Столб дыма было видно издалека: в Киеве возле метро 'Демеевская' произошел пожар. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе Киева в среду, 1 октября, произошел пожар в отселенном здание, которое расположено вблизи одной из станций метрополитена. Столб дыма можно было увидеть далеко от места происшествия.

Об этом OBOZ.UA сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям столицы. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

"Предварительно было установлено, что загорелось отселенное здание в Голосеевском районе Киева. Огнем охватило площадь около 40 метров. На месте работают спасатели – информации о пострадавших пока не поступало", – уточнили в пресс-службе ГСЧС.

На опубликованных в соцсетях фото и видео можно увидеть, что пожар произошел вблизи станции метро "Демеевская". Большой столб дыма, который образовался в результате возгорания, можно было увидеть издалека.

