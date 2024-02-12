Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киевской области: известны подробности

В столице и Киевской области в понедельник, 12 февраля, в течение дня будет держаться туман, видимость 200-500 метров. Синоптики предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киевщине. К концу дня 12 февраля туман, видимость 200-500 метров. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – уточнили в пресс-службе.

Напомним, Киев в понедельник, 12 февраля, накрыл плотный туман. В результате видимость на улицах города сильно ухудшилась – местами менее 100 метров.

Как отметили в пресс-службе столичной патрульной полиции, водителям лучше отказаться от рискованных маневров и скоростной езды. В частности, следует снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам, а также местам расположения детских учреждений; увеличить дистанцию между автомобилями. А также при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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