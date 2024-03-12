Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Киеве: известны подробности

В Киеве до конца суток 12 марта, ночью и утром 13 марта на дорогах гололедица. Водителей и пешеходов призывали соблюдать осторожность. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Киеву. В ближайший час с удержанием до конца суток 12 марта, ночью и утром 13 марта на дорогах гололедица", – сообщили синоптики.

В Укргидрометцентре добавили, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в Киеве и Киевской области в среду, 13 марта, облачно, небольшой дождь и мокрый снег. Воздух в регионе максимально прогреется до +6°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 12 марта, пошел снег. Поэтому видимость на дорогах столицы значительно ухудшилась.

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