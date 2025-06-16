Шел под огонь, чтобы спасти других: на Киевщине попрощаются с военным Юрием Жуковым. Фото

На Черниговщине трагически погиб военный из Бучи Киевской области Юрий Жуков. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 5 июня.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Отдал жизнь за будущее Украины. На войне погиб Герой – 36-летний Юрий Жуков. Настоящий воин и патриот, который добровольно встал на защиту родной земли", – написал Федорук.

Защитник Украины родился в Запорожье, но с 2016 года жил в Буче. Работал в мастерской по ремонту авто и на мебельной фабрике. Защитник Украины 5 марта 2022 года, выбравшись из оккупированной Бучи, без колебаний присоединился в ряды Вооруженных сил Украины. Служил гранатометчиком с позывным "Зевс". Прошел самые горячие направления фронта: Донецк, Часов Яр, Харьков, Краматорск, Бахмут. Был добрым, отзывчивым побратимом.

В Часовом Яру вывел бойцов из окружения, рискуя собственной жизнью. Тогда наши ребята чудом остались живы – благодаря его мужеству. Трагически погиб 5 июня 2025 года на Черниговском направлении. Это невосполнимая потеря – Юрий был тем, кто без колебаний шел под огонь, чтобы спасти других.

"У Героя остались мать – Ирина Валерьевна и отчим – Александр Борисович. Это невыразимая боль для родных, побратимов и всей Бучанской общины. Прощание с Героем состоится сегодня, 16 июня, в 12:00 на Аллее Героев в Буче, по улице Памяти, 1. Приходите попрощаться и отдать дань уважения Защитнику", – призвал Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении от полученного ранения погиб военный из Белой Церкви Киевской области Игорь Соляник. Сердце храброго украинского воина остановилось 10 июня.

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