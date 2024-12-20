'Сегодня день добрых дел': в Киеве волонтер приятно поразил пожилую женщину. Подробности и видео

Волонтер и основатель "Helper Украина" Данило Щербаков приятно поразил 80-летнюю жительницу Киева. Он приобрел для оставшейся самой пожилой женщины необходимые продукты питания и поддержал ее теплым словом.

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Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в соцсети TikTok. Мужчина призвал украинцев не стоять в стороне и поддерживать тех, кто в этом нуждается.

По словам Щербакова, на одной из улиц Киева он заметил пожилую женщину, которая едва не упала из-за того, что у нее закружилась голова. Как оказалось – это местная жительница Надежда. Он предложил ей поднять настроение.

"Сегодня день добрых дел – идем в магазин, мы вам купим, все что нужно", – предложил волонтер.

Киевлянка сначала отказалась, однако Даниил был настойчив и поехал с ней в магазин. Дорогой Надежда рассказала, что всю свою жизнь работала поваром, но теперь осталась сама – похоронила сына, умершего по болезни, и мужа.

Уже в супермаркете основатель Helper Украина приобрел для киевлянки необходимые продукты питания, успокаивая ее, когда она начала переживать из-за того, что он "столько денег потратил", и увез ее домой.

"Друзья! Я очень рад, что в очередной раз мы сделали доброе дело", – резюмировал Щербаков.

Как сообщал OBOZ.UA, основатель общественной организации HELPER Украина Даниил Щербаков сделал подарок 92-летней Марии Гораниной, семья которой во времена Второй мировой войны скрывала евреев. Женщина вместе с мужем Василием получила от волонтеров стиральную машинку.

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