Продолжает работать: в КГГА прокомментировали заявление Ткаченко по поводу Николая Поворозника

Николай Поворозник продолжает исполнять свои обязанности в качестве заместителя председателя Киевской городской государственной администрации. Решение Тимура Ткаченко касается только работы должностного лица в КГВА.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Так в четверг, 10 апреля, глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что отменил распоряжение одного из своих предшественников – Николая Жирнова. Оно касалось возложения исполнения обязанностей первого заместителя главы военной администрации на Николая Поворозника, поскольку тогда эта должность была вакантной.

"Решение главы КМВА не касается штатного поста Николая Поворозника как первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации", – подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявил КМВА о якобы "проталкивании" решений, лишающих военную администрацию столицы права издавать распоряжения. По его словам, действия Киевсовета направлены исключительно на реализацию норм закона "О местном самоуправлении в Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, в столице предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

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