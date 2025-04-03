Кличко – о решении Киевсовета: не ограничивает полномочия Киевской городской военной администрации

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал заявил КМВА о якобы "проталкивании" решений, лишающих военную администрацию столицы права издавать распоряжения. По его словам, действия Киевсовета направлены исключительно на реализацию норм закона "О местном самоуправлении в Украине".

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Это необходимо, в частности, для обеспечения жизнедеятельности столицы. Об этом киевский городской голова заявил в комментарии OBOZ.UA.

"Есть четко сформулированные полномочия КМВА – согласно закону Украины "О правовом режиме военного положения" и другим законам. И КМВА должно соблюдать законодательство. Решение Киевсовета касается только реализации норм Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине". Где определены полномочия и право их реализации. А именно – обеспечение непрерывности функционирования органов местного самоуправления в условиях военного положения. То есть, это решение необходимо для обеспечения решения неотложных хозяйственных вопросов и обеспечения жизнедеятельности столицы", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева добавил, что даже закон о правовом режиме военного положения говорит о том, что органы местного самоуправления должны осуществлять свои полномочия. Они им предоставлены Конституцией и законами Украины.

"То есть решение Киевсовета не ограничивает полномочий КМВА, определенных законодательством Украины", - добавил Кличко.

Добавим, ранее в КМВА заявили, что столичный мэр проталкивает решение, "лишающее Киевскую городскую военную администрацию права издавать распоряжения".

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, в столице предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

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