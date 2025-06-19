Продавал военным авто, которые завезены в Украину в качестве помощи ВСУ: на Киевщине задержали злоумышленника. Фото

Правоохранители Киевской области задержали с поличным мужчину, который, по информации следствия, пытался нажиться на гуманитарке. Злоумышленник продавал военным авто, которые завозил в Украину в виде помощи ВСУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они установили, что в Фастовском районе 45-летний житель Харьковщины наладил незаконную схему обогащения во время военного положения.

"Под видом гуманитарной помощи для сил обороны мужчина ввозил в Украину автомобили, которые в дальнейшем перепродавал военнослужащим. В селе Тарасовка полицейские задержали злоумышленника во время незаконной продажи военному двух автомобилей на сумму более 700 тысяч гривен", – уточнили в пресс-службе.

По данному факту открыто уголовное производство, а задержанному злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Под видом работников СБУ они отобрали у пенсионерок более 4,5 млн гривен якобы для проверки на связь со страной-агрессором.

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