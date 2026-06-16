Продавал автомобили, ввезенные в Украину для нужд ВСУ: в Киеве разоблачили "бизнесмена". Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, продавал автомобили, предназначенные для нужд сил обороны. Транспорт ввозился в Украину в качестве гуманитарной помощи.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, 26-летний житель Киева продавал автомобили, которые поступали из стран Европейского Союза в качестве гуманитарной помощи и предназначались для военных подразделений.

Для поиска покупателей "бизнесмен" использовал социальные сети, где публиковал видеообзоры машин и контактные данные для связи. Условия продажи обсуждал во время личных встреч и телефонных разговоров.

"Правоохранители зафиксировали факт продажи четырех автомобилей гуманитарного назначения – Audi A6, Mercedes-Benz, Skoda Octavia и SsangYong. За транспортные средства злоумышленник получил 17 тысяч долларов", – уточнили в пресс-службе –.

Злоумышленника задержали с поличным – сразу после совершения сделки и получения денег от покупателя. По данному факту начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили дельцов, наживавшихся на гуманитарной помощи для ВСУ. Злоумышленники продавали иностранные автомобили, которые ввозили для защитников Украины.

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