Придется это подтверждать в суде: Поворозник прокомментировал заявление главы КГВА о 'разворованных миллионах'

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник прокомментировал заявление главы КГВА о "разворованных миллионах". По его словам, Тимуру Ткаченко придется подтверждать свои слова в суде.

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Об этом чиновник написал на своей странице в социальной сети Facebook. Он готов доказать свою правоту в законной плоскости.

"Благодарю начальника КМВА за поздравление с Днем рождения! И за такое внимание к моей персоне. А также поздравляю то, что нашел он себе, наконец, первого заместителя. И я сосредоточусь исключительно на исполнении своих должностных обязанностей первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации (являющегося исполнительным органом Киевсовета – избранного городского совета столицы, работу которого сегодня всячески пытаются дестабилизировать и заблокировать), – написал Поворозник.

Кроме того, чиновник прокомментировал заявление главы КМВА о якобы нарушениях при закупках и украденных средствах города.

"А что касается каких-то "разворованных миллионов", то господину Ткаченко придется это подтверждать в суде. Что придаст ему документальную работу, с которой он так "блестяще" справляется (82 неподписанных распоряжения КГВА)", – резюмировал Поворозник.

Напомним, Николай Поворозник продолжает исполнять свои обязанности в качестве заместителя главы Киевской городской государственной администрации. Решение Тимура Ткаченко касается только работы должностного лица в КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому. По его словам, в столице предпринимается попытка разбалансировать власть и уничтожить местное самоуправление.

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