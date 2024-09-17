Превышают предельно допустимые нормы: в Киеве зафиксировали опасные вещества в воздухе

В Киеве во вторник, 17 сентября, среднесуточное содержание диоксида азота в воздухе превышает предельно допустимые концентрации. Это может оказывать негативное влияние на самочувствие людей.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Подобная ситуация будет наблюдаться несколько дней.

"По данным стационарных пунктов наблюдения УкрГМЦ за состоянием атмосферного воздуха 17 сентября 2024 среднесуточное содержание диоксида азота в Киеве превышает предельно допустимые концентрации (ПДК). В течение 18-19 сентября, благодаря сухой и теплой погоде содержание диоксида азота в воздухе будет превышать критический уровень – 5 предельно допустимых концентраций, что может негативно влиять на самочувствие людей", – рассказали синоптики.

Как уточнили в Укргидрометцентре, теплая и сухая погода будет способствовать накоплению других загрязняющих веществ в приземном слое воздуха. Однако 20-22 сентября северный ветер и снижение температуры в ночные и утренние часы будут способствовать постепенному уменьшению их концентраций.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в среду, 18 сентября, переменная облачность, днем местами небольшой кратковременный дождь. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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