Помним подвиг каждого: на Киевщине попрощаются с военным Игорем Хвостенко. Фото

В Здвижевке Киевской области попрощаются с защитником Украины Игорем Хвостенко. Воин погиб 28 декабря 2024 года на Купянском направлении.

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Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Трагическое известие

"Печальная весть в громаде – похоронят Игоря Хвостенко", – написал Федорук.

Защитник Украины погиб 28 декабря 2024 года на Купянском направлении. Только сейчас удалось вернуть домой тело Героя и идентифицировать с помощью экспертизы ДНК.

Похоронят воина в четверг, 31 июля, в Здвижевке Киевской области. В 12:00 проведут в последний путь от Дома культуры на улице Центральной, 104, и до местного кладбища по улице Покровской, где и похоронят возле матери.

Что известно о Герое

45-летний защитник мобилизовался в армию в феврале 2024 года. Нес службу в составе 30-й механизированной бригады имени князя Острожского. В гражданской жизни работал программистом, любил играть в футбол и занимался рыбалкой. У Героя остался отец.

"Помним подвиг каждого, кто стал на защиту Украины. Вечная память и уважение каждому, кто отдал свою жизнь за нашу свободу!" – добавил Федорук.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания на Покровском направлении погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Андрей Евдокимов. Жизнь храброго украинского воина оборвалась 19 мая.

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