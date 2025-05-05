Вымогали у жителя Киева $20 тыс. несуществующего долга: полицейские задержали злоумышленников. Фото и видео

Правоохранители Киевской и Кировоградской областей задержали группу лиц, которые, по информации следствия требовали несуществующие долги у жителя столицы. Злоумышленники хотели получить 20 тысяч долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

"Полицейские установили, что двое сообщников во главе с 52-летним организатором в течение марта - апреля текущего года за ненадлежащее выполнение строительных работ требовали у жителя столицы средства в размере 20 000 долларов. После чего злоумышленники незаконно завладели транспортным средством потерпевшего, забрав его как часть "долга", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что злоумышленники выдвинули потерпевшему надуманные претензии относительно качества и стоимости строительных работ и требовали деньги, угрожая применением насилия.

Как сообщил генерал полиции третьего ранга, начальник криминальной полиции НПУ Андрей Небытов, вымогателей задержали с поличным при получении очередной части суммы средств.

В ходе проведения обысков по месту жительства и в машинах задержанных были обнаружены и изъяты, в частности, банковские карты, поддельные документы сотрудников силовых структур и волонтеров, договор на выполнение строительных работ, более 180 тысяч гривен и ключи от угнанного автомобиля.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту вымогательства и незаконного завладения транспортным средством.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, которые, по информации следствия, требовали у врача 7 тысяч долларов несуществующего долга. Среди них – криминальный авторитет из Черниговской области.

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