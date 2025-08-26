Под Киевом строители наткнулись на взрывоопасную находку. Подробности и фото
В Вышгородском районе во время проведения работ на строительной площадке выкопали боеприпас. Чтобы изъять взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.
Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызывать специальные службы.
Что известно
По словам саперов, они получили сообщении о том, что в селе Старые Петровцы Киевской области во время выполнения строительных работ рабочие на площадке наткнулись на ржавый боеприпас.
"На место происшествия прибыли саперы, которые провели осмотр и установили, что найденный предмет является артиллерийским снарядом калибра 107 мм времен Второй мировой войны", – уточнили в ГСЧС.
Опасная находка была изъята для дальнейшего уничтожения на специальном полигоне.
Опасные находки
В Шевченковском районе Киева в пятницу, 18 июля, коммунальщик при осмотре дома, который пострадал в результате российского обстрела, обнаружил кассетный боеприпас. Из-за опасности в транспортировке саперы уничтожили его в городском парке.
Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева в понедельник, 4 августа, возле детской площадки нашли предмет, похожий на противопехотную мину. Территорию сразу огородили.
