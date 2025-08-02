Под Киевом произошло ДТП с участием грузовика и пяти легковушек. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием грузового автомобиля и пяти легковушек. В результате аварии есть пострадавший.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Что известно

По словам правоохранителей, на днях около 18:00 в селе Софиевская Борщаговка Киевской области произошла авария с участием нескольких машин.

"Полицейские предварительно установили, что 51-летний водитель грузовика MAN не выбрал безопасную скорость и не придерживался безопасной дистанции, в результате чего допустил столкновение с автомобилями Isuzu, Tesla, Mercedes-Benz, Toyota и Toyota Prius, которые получили повреждения", – уточнили в пресс-службе.

В результате ДТП 58-летний водитель Isuzu получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По факту аварии с пострадавшим открыто уголовное производство.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, вблизи села Бузова Киевской области в четверг, 24 июля, произошла авария с участием трех грузовиков. В результате ДТП образовалась пробка в сторону Киева, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!