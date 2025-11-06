Под Киевом молодой человек из-за замечания избил прохожего и начал стрелять. Подробности и фото

В Буче Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к хулиганству. Злоумышленник избил прохожего из-за замечания, а затем начал стрелять из пистолета.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.

Что известно

Правоохранители установили, что в Буче злоумышленник вместе с двумя знакомыми находился в одном из пешеходных переходов города, где справлял естественную нужду. В этот момент мимо проходил мужчина, который сделал замечание относительно недопустимого поведения.

"В ответ молодой человек начал наносить потерпевшему удары кулаками и ногами по лицу и туловищу, после чего произвел выстрел из пистолета. Когда пострадавший вышел на улицу, нападающий догнал его, дважды выстрелил в воздух, приказал лечь на землю и продолжил избивать потерпевшего. После содеянного злоумышленник скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские оперативно нашли и задержали злоумышленника – им оказался 18-летний житель Киевской области. По факту хулиганства (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

