Пруд вместо театра, а зимой – каток: интересные факты о площади Франко в центре Киева. Архивные фото

В Киеве много уютных скверов и маленьких площадей, где любят отдыхать жители столицы. Среди них – площадь Ивана Франко, расположенная перед одноименным театром в центре города. Однако мало кто знает, что почти до начала XX века здесь был большой пруд, где горожане зимой с удовольствием катались на коньках.

Архивные фото и история были опубликованы в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook. В 1898 году на этом месте построили театр.

"Мало кто знает, что на месте нынешнего театра имени Франко почти до начала XX века находился немалый пруд! Это был фактически домашний водоем, расположенный на огромной усадьбе профессора медицины Федора Меринга, которая простиралась от Крещатика до Банковой. Почтенный профессор прямо в центре Киева имел уютный садик и при нем пруд с купальней. Зимой он застывал, и на льду устраивали общедоступный каток", – рассказали авторы проекта.

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Отмечается, что в конце XIX века наследники Меринга продали усадьбу под застройку и на этой локации грандиозными темпами началась прокладка улиц и их застройка.

К сожалению, пруд, на котором зимой любили кататься киевляне, не сохранился до наших дней – его засыпали. На этом месте возникла Николаевская площадь, а в 1898 здесь построили здание театра "Соловцов".

Напомним, в Днепровском районе Киева, в одном из дворов, возвышается обычный, на первый взгляд, холм. Однако старожилы рассказывают, что когда-то здесь было древнее кладбище, и после его уничтожения этот квартал получил название "На гробах", а рядом происходит много ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве есть микрорайон, более известный среди местных жителей как Немецкий квартал. Свое название эта локация, как и дома, получили благодаря пленным немцам, которые строили эти здания после Второй мировой войны.

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